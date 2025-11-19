One More Game (1MORE) תחזית מחיר (USD)

קבל One More Game תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה 1MORE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות 1MORE

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של One More Game % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.000002821 $0.000002821 $0.000002821 +0.17% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה One More Game (1MORE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, One More Game ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000002 בשנת 2025. One More Game (1MORE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, One More Game ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000002 בשנת 2026. One More Game (1MORE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של 1MORE הוא $ 0.000003 עם 10.25% שיעור צמיחה. One More Game (1MORE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של 1MORE הוא $ 0.000003 עם 15.76% שיעור צמיחה. One More Game (1MORE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של 1MORE הוא $ 0.000003 עם 21.55% שיעור צמיחה. One More Game (1MORE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של 1MORE הוא $ 0.000003 עם 27.63% שיעור צמיחה. One More Game (1MORE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של One More Game עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000005. One More Game (1MORE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של One More Game עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000009. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000002 0.00%

2026 $ 0.000002 5.00%

2027 $ 0.000003 10.25%

2028 $ 0.000003 15.76%

2029 $ 0.000003 21.55%

2030 $ 0.000003 27.63%

2031 $ 0.000003 34.01%

2032 $ 0.000003 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000004 47.75%

2034 $ 0.000004 55.13%

2035 $ 0.000004 62.89%

2036 $ 0.000004 71.03%

2037 $ 0.000005 79.59%

2038 $ 0.000005 88.56%

2039 $ 0.000005 97.99%

2040 $ 0.000005 107.89% הצג עוד לטווח קצר One More Game תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000002 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000002 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000002 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000002 0.41% One More Game (1MORE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבור1MOREב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000002 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. One More Game (1MORE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבור1MORE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000002 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. One More Game (1MORE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבור1MORE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000002 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. One More Game (1MORE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבור1MORE הוא $0.000002 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית One More Game מחיר נוכחי $ 0.000002821$ 0.000002821 $ 0.000002821 שינוי מחיר (24 שעות) +0.17% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 31.48K$ 31.48K $ 31.48K נפח (24 שעות) -- המחיר 1MORE העדכני הוא $ 0.000002821. יש לו שינוי של +0.17% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 31.48Kב 24 שעות. בנוסף, 1MORE יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה 1MORE במחיר חי

איך לקנות One More Game (1MORE) מנסה לקנות 1MORE? כעת ניתן לרכוש 1MORE באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות One More Game ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות 1MORE עכשיו

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בOne More Gameדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלOne More Game הוא 0.000002USD. היצע במחזור של One More Game(1MORE) הוא 0.00 1MORE , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.03% $ 0.000000 $ 0.000004 $ 0.000002

7 ימים -0.00% $ -0.000000 $ 0.000006 $ 0.000002

30 ימים 0.19% $ 0.000000 $ 0.000009 $ 0.000001 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,One More Game הראה תנועת מחירים של $0.000000 , המשקפת 0.03% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,One More Game נסחר בשיא של $0.000006 ושפל של $0.000002 . נרשם שינוי במחיר של -0.00% . מגמה אחרונה זו מציגה את1MORE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,One More Game חווה 0.19% שינוי, המשקף בערך $0.000000 לערכו. זה מצביע על כך ש 1MORE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של One More Game המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה 1MORE בהיסטוריית המחירים המלאה

איך One More Game (1MORE) מודול חיזוי מחיר עובד? One More Game מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של 1MOREעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךOne More Game לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של 1MORE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של One More Game. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד של1MORE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום של1MORE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של One More Game.

מדוע 1MORE חיזוי מחירים חשוב?

1MORE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם 1MORE כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, 1MORE ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של 1MORE בחודש הבא? על פי One More Game (1MORE) כלי תחזית המחירים, המחיר 1MORE הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 1MORE בשנת 2026? המחיר של 1 One More Game (1MORE) היום הוא $0.000002 . על פי מודול התחזית שלעיל, 1MORE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של 1MORE בשנת 2027? One More Game (1MORE) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 1MORE עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של 1MORE בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, One More Game (1MORE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של 1MORE בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, One More Game (1MORE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 1MORE בשנת 2030? המחיר של 1 One More Game (1MORE) היום הוא $0.000002 . על פי מודול התחזית שלעיל, 1MORE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי 1MORE תחזית המחיר בשנת 2040? One More Game (1MORE) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 1MORE עד שנת 2040. הירשם עכשיו