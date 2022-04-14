XRPaynet (XRPAYNET) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu XRPaynet (XRPAYNET) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

XRPaynet (XRPAYNET) -rahakkeen tiedot XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless. Virallinen verkkosivusto: https://xrpaynet.com/ Block Explorer: https://xrpscan.com/account/r9rRLst96Ue4YTDQkWWkX1ePB6p6Ye4FkA Osta XRPAYNET-rahaketta nyt!

XRPaynet (XRPAYNET) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu XRPaynet (XRPAYNET) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 189.51K $ 189.51K $ 189.51K Kokonaistarjonta: $ 29.99B $ 29.99B $ 29.99B Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.61B $ 5.61B $ 5.61B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00821 $ 0.00821 $ 0.00821 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000026473342262861 $ 0.000026473342262861 $ 0.000026473342262861 Nykyinen hinta: $ 0.00003376 $ 0.00003376 $ 0.00003376 Lue lisää XRPaynet (XRPAYNET) -rahakkeen hinnasta

XRPaynet (XRPAYNET) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset XRPaynet (XRPAYNET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XRPAYNET-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XRPAYNET-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XRPAYNET-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XRPAYNET-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XRPAYNET-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään XRPaynet (XRPAYNET) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XRPAYNET-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan XRPAYNET-rahakkeita MEXCistä nyt!

XRPaynet (XRPAYNET) -rahakkeen hintahistoria XRPAYNET -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XRPAYNET-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XRPAYNET-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XRPAYNET-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XRPAYNET-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XRPAYNET-rahakkeen hintaennuste nyt!

