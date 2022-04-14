Esimarkkinapisteillä tarkoitetaan erityistä markkinoille saattamista edeltävää treidausta, jossa projektiryhmä ei ole vielä viimeistellyt tokenomiikkaa, kuten enimmäistarjontaa ja muita yksityiskohtia. Näitä rahakkeita treidataan aluksi pisteinä ennalta määrätyn maksimitarjonnan perusteella. Kun projektitiimi paljastaa virallisesti tokenomiikan, alusta säätää suhteellisesti täytettyjen toimeksiantojen määrää ja hintaa todellisen enimmäistarjonnan mukaan varmistaen samalla, että toimeksiannon kokonaismäärä pysyy ennallaan. Tämän jälkeen voit tarkistaa mukautetut toimeksiannot virallisessa esimarkkinatreidausprojektissa ja valmistautua selvitykseen.