Kuinka treidataan esimarkkinoilla?

1
Luo toimeksianto
Valitse haluamasi rahake, valitse [Luo toimeksianto] ja valitse [Osta]-välilehti. Anna seuraavaksi määrä ja hinta ostotoimeksiantoa varten.
2
Toimeksiantojen täsmäytys
Odota, että myyjä hyväksyy toimeksiantosi. Kun myyjä on hyväksynyt toimeksiantosi, odota vain, että saat rahakkeet selvityksen yhteydessä.
3
Toimeksiannon selvitys
Saat rahakkeet myyjältä selvityshetkellä. Muussa tapauksessa alusta hyvittää toimeksiantosi summan ja maksaa asianmukaisen korvauksen.
1
Valitse toimeksianto
Etsi MEXCin esimarkkinoilta olemassa oleva myyntitoimeksianto, joka vastaa haluamaasi hintaa ja rahakkeiden määrää.
2
Toimeksiantojen täsmäytys
Tarkista määrä ja hinta huolellisesti, valitse [Osta] ja vahvista osto.
3
Toimeksiannon selvitys
Jos myyjä suorittaa selvityksen määrätyn ajan kuluessa, saat ostamasi rahakkeet. Muussa tapauksessa alusta hyvittää toimeksiantosi summan ja maksaa asianmukaisen korvauksen.
1
Luo toimeksianto
Valitse haluamasi rahake, valitse [Luo toimeksianto] ja valitse [Myy]-välilehti. Anna seuraavaksi määrä ja hinta myyntitoimeksiantoa varten. Lähetä toimeksianto ja maksa vastaava summa (mukaan lukien vakuus).
2
Toimeksiantojen täsmäytys
Odota, että ostaja hyväksyy toimeksiantosi. Kun ostaja on hyväksynyt toimeksiantosi, ole valmis toimittamaan rahakkeet selvitysjakson kuluessa.
3
Toimeksiannon selvitys
Varmista, että spot-tililläsi on riittävästi rahakkeita toimitettavaksi ennen maksuaikaa. Muussa tapauksessa menetät vakuutesi.
1
Valitse toimeksianto
Etsi MEXCin esimarkkinoilta olemassa olevaa ostotoimeksiantoa, joka vastaa haluamaasi hintaa ja rahakkeiden määrää.
2
Toimeksiantojen täsmäytys
Tarkista määrä ja hinta huolellisesti, valitse [Myy] ja vahvista myyntisi vastaavan summan maksamista varten (mukaan lukien vakuus).
3
Toimeksiannon selvitys
Varmista, että spot-tililläsi on riittävästi rahakkeita toimitettavaksi ennen maksuaikaa. Muussa tapauksessa menetät vakuutesi.

UKK

Mitä on esimarkkinoilla treidaus?

Esimarkkinoilla treidaus MEXCissä on erityinen OTC- eli sopimusmarkkinapalvelu. Sen avulla sijoittajat voivat käydä kauppaa uusilla kryptorahakkeilla, ennen kuin ne on virallisesti listattu pörssiin. Ostajat ja myyjät voivat täsmäyttää kauppansa valitsemalla haluamansa hinnat ja volyymit. Tämä tarjoaa etulyöntiaseman varhaisille sijoittajille.