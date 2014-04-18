Monero (XMR) -rahakkeen tokenomiikka

Monero (XMR) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Monero (XMR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Monero (XMR) -rahakkeen tiedot

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.getmonero.org/
Valkoinen paperi:
https://github.com/monero-project/research-lab/blob/master/whitepaper/whitepaper.pdf
Block Explorer:
http://moneroblocks.info/

Monero (XMR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Monero (XMR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 4.94B
$ 4.94B$ 4.94B
Kokonaistarjonta:
$ 18.45M
$ 18.45M$ 18.45M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 18.45M
$ 18.45M$ 18.45M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.94B
$ 4.94B$ 4.94B
Kaikkien aikojen korkein:
$ 518.22
$ 518.22$ 518.22
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.21296699345111847
$ 0.21296699345111847$ 0.21296699345111847
Nykyinen hinta:
$ 267.6
$ 267.6$ 267.6

Monero (XMR) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne

Sukella tarkemmin siihen, miten XMR-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta.

Monero (XMR) is a privacy-focused cryptocurrency designed to provide secure, untraceable, and decentralized value transfer. Its token economics are shaped by its unique issuance, allocation, usage, and incentive mechanisms, as well as its approach to locking and unlocking. Below is a comprehensive breakdown:

Issuance Mechanism

MechanismDetails
ConsensusProof-of-Work (PoW) using the RandomX algorithm (ASIC-resistant, CPU-friendly)
Block RewardsMiners receive block rewards and transaction fees for producing blocks
Emission Schedule- Initial emission: Decreasing block rewards over time
- Tail emission: After June 2022, a perpetual block reward of 0.6 XMR per block (every ~2 minutes) ensures ongoing miner incentives and network security. This results in a low, predictable inflation rate (annual expansion <0.87%).
Supply CapNo hard cap; perpetual tail emission ensures continuous supply but at a diminishing rate

Allocation Mechanism

MechanismDetails
Initial AllocationNo pre-mine, no ICO, no founder or team allocation. All XMR is distributed via mining.
Ongoing AllocationAll new XMR is distributed to miners as block rewards and transaction fees.
Community FundingMonero is 100% community-sponsored. Donations are accepted for development and operations. No central treasury or foundation controls token allocation.

Usage and Incentive Mechanism

MechanismDetails
Medium of ExchangeXMR is used for peer-to-peer payments, goods, and services, with privacy by default.
Transaction FeesXMR is used to pay network transaction fees (gas), which are dynamic based on network congestion and transaction size.
Miner IncentivesMiners are incentivized through block rewards and transaction fees.
No StakingMonero does not support staking or liquidity provision mechanisms.
No GovernanceXMR holders do not have voting rights, profit-sharing, or claims on project capital.

Locking Mechanism

MechanismDetails
Transaction LockMonero supports optional transaction-level locking. Senders can specify a lock time, preventing recipients from spending received XMR until the lock expires.
Network-wide LockNo protocol-level staking, vesting, or network-enforced token locks.

Unlocking Time

MechanismDetails
Transaction UnlockIf a transaction is locked, the recipient must wait until the specified block height or time before spending the XMR. The unlock time is visible in the wallet and can be checked using wallet commands.
No VestingThere are no scheduled unlocks, vesting periods, or token release schedules for XMR.

Summary Table

AspectMechanism/Details
IssuancePoW mining, perpetual tail emission (0.6 XMR/block), no hard cap
Allocation100% mined, no pre-mine/ICO, community donations for development
Usage/IncentivesPayments, transaction fees, miner rewards, no staking/governance
LockingOptional transaction-level lock, no protocol-level staking/vesting
UnlockingTransaction-based unlock time, no vesting or scheduled unlocks

Additional Notes

  • Privacy Features: Monero uses ring signatures, stealth addresses, and confidential transactions to ensure privacy and fungibility.
  • Decentralization: The project frequently updates its PoW algorithm to resist ASIC centralization.
  • Transparency: Due to privacy features, on-chain data about address balances and token concentration is intentionally unavailable.

Monero’s token economics are designed to maximize privacy, decentralization, and ongoing network security, with a simple and transparent incentive structure focused on mining and usage as a digital currency. There are no complex vesting, staking, or governance mechanisms, and all XMR in circulation is the result of mining and community-driven development.

Monero (XMR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Monero (XMR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä XMR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XMR-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät XMR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XMR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XMR-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Monero (XMR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XMR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Monero (XMR) -rahakkeen hintahistoria

XMR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

XMR-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne XMR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XMR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.