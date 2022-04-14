MicroVisionChain (SPACE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MicroVisionChain (SPACE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MicroVisionChain (SPACE) -rahakkeen tiedot MVC is a UTXO-model layer-one smart contract public blockchain with unlimited potential. It is a revolutionary blockchain solution built to solve bitcoin's congestion issue. MVC achieves unparalleled transaction speed, exponential scalability with high-concurrency, extremely low fees, while maintaining decentralization. Combined with the cross-chain decentralized identity (DID) solution, MVC will become the ideal sidechain to Bitcoin, unlocking the full potential of Bitcoin for daily transactions and providing bitcoin virtual machines enabling the development of massive Web3 applications. Virallinen verkkosivusto: https://www.microvisionchain.com/ Valkoinen paperi: https://www.microvisionchain.com/explore/technical-documentation Block Explorer: https://scan.microvisionchain.com/ Osta SPACE-rahaketta nyt!

MicroVisionChain (SPACE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MicroVisionChain (SPACE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.22M $ 3.22M $ 3.22M Kaikkien aikojen korkein: $ 38 $ 38 $ 38 Kaikkien aikojen alin: $ 0.10366110865176212 $ 0.10366110865176212 $ 0.10366110865176212 Nykyinen hinta: $ 0.1535 $ 0.1535 $ 0.1535 Lue lisää MicroVisionChain (SPACE) -rahakkeen hinnasta

MicroVisionChain (SPACE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MicroVisionChain (SPACE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SPACE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SPACE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SPACE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SPACE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

