Kaspa (KAS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Kaspa (KAS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

Kaspa (KAS) -rahakkeen tiedot Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals. Virallinen verkkosivusto: https://www.kaspa.org Valkoinen paperi: https://eprint.iacr.org/2018/104.pdf Block Explorer: https://explorer.kaspa.org/ Osta KAS-rahaketta nyt!

Kaspa (KAS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Kaspa (KAS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.36B $ 2.36B $ 2.36B Kokonaistarjonta: $ 26.61B $ 26.61B $ 26.61B Kierrossa oleva tarjonta: $ 26.61B $ 26.61B $ 26.61B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.55B $ 2.55B $ 2.55B Kaikkien aikojen korkein: $ 0.207914 $ 0.207914 $ 0.207914 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000169882220013181 $ 0.000169882220013181 $ 0.000169882220013181 Nykyinen hinta: $ 0.088768 $ 0.088768 $ 0.088768 Lue lisää Kaspa (KAS) -rahakkeen hinnasta

Kaspa (KAS) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne Sukella tarkemmin siihen, miten KAS-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta. Issuance Mechanism Kaspa (KAS) is a decentralized, peer-to-peer payment network that operates on a Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism, similar to Bitcoin. However, Kaspa distinguishes itself through its unique blockDAG (Directed Acyclic Graph) architecture, which enables parallel block creation and ordering. The issuance of KAS tokens is entirely through mining, with no premine, no initial coin offering (ICO), and no pre-allocation of coins. This means all tokens in circulation have been, and continue to be, distributed as mining rewards to network participants who contribute computational power to secure the network. Consensus: Proof-of-Work (PoW) using the kHeavyHash algorithm

Proof-of-Work (PoW) using the kHeavyHash algorithm Block Time: 1 second (with ambitions to increase throughput further)

1 second (with ambitions to increase throughput further) Fair Launch: November 7, 2021

November 7, 2021 Premine/Pre-allocation: None; all coins are mined Allocation Mechanism Kaspa’s token distribution is among the most decentralized in the industry due to its fair launch and lack of premined or pre-allocated tokens. There were no tokens set aside for the team, investors, or advisors. All KAS tokens are earned through mining, ensuring a level playing field for all participants from the network’s inception. Allocation Category Percentage of Supply Vesting/Lockup Notes Mining Rewards 100% None All tokens mined Team/Investors 0% N/A No allocation Advisors 0% N/A No allocation Community/Grants 0% N/A No allocation Usage and Incentive Mechanism KAS tokens serve as the native currency of the Kaspa network and are used for: Transaction Fees: Users pay KAS to miners for processing and confirming transactions.

Users pay KAS to miners for processing and confirming transactions. Network Security: Miners are incentivized with KAS rewards to secure the network and validate transactions.

Miners are incentivized with KAS rewards to secure the network and validate transactions. Potential Future Use Cases: As the ecosystem develops, KAS may be used in DeFi, NFTs, and other dApps built on Kaspa. The primary incentive for holding and using KAS is participation in the network’s security and transaction processing, with miners earning rewards for their contributions. Locking Mechanism There is no formal locking or vesting mechanism for KAS tokens. Since all tokens are distributed via mining, recipients have immediate access to their rewards. There are no scheduled unlocks, cliffs, or vesting periods for any allocation group, as there were no pre-allocations. Unlocking Time Not applicable. Since there are no locked or vested tokens, there is no unlock schedule. All KAS in circulation has been mined and is immediately liquid. Summary Table Mechanism Details Issuance Proof-of-Work mining, no premine, no ICO, no pre-allocation Allocation 100% to miners, 0% to team/investors/advisors/community Usage/Incentives Transaction fees, network security, future dApp utility Locking None; all mined tokens are immediately liquid Unlocking Not applicable; no vesting or unlock schedule Key Takeaways Kaspa is one of the few major cryptocurrencies with a truly fair launch and no premined or pre-allocated tokens.

All KAS tokens are distributed through mining, ensuring maximum decentralization and fairness.

There are no lockups, vesting, or scheduled unlocks—every token in circulation is immediately usable.

The primary use of KAS is for transaction fees and network security, with future potential for broader utility as the ecosystem grows. For more technical and economic details, you can visit the Kaspa Features page or review the Kaspa GitHub repository.

Kaspa (KAS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Kaspa (KAS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KAS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KAS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KAS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KAS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

