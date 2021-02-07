BounceToken (AUCTION) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BounceToken (AUCTION) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BounceToken (AUCTION) -rahakkeen tiedot Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining. Virallinen verkkosivusto: https://bounce.finance/ Valkoinen paperi: https://docs.bounce.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa9b1eb5908cfc3cdf91f9b8b3a74108598009096 Osta AUCTION-rahaketta nyt!

BounceToken (AUCTION) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BounceToken (AUCTION) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 63.22M $ 63.22M $ 63.22M Kokonaistarjonta: $ 7.64M $ 7.64M $ 7.64M Kierrossa oleva tarjonta: $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 103.81M $ 103.81M $ 103.81M Kaikkien aikojen korkein: $ 71.21 $ 71.21 $ 71.21 Kaikkien aikojen alin: $ 3.484607093787073 $ 3.484607093787073 $ 3.484607093787073 Nykyinen hinta: $ 10.381 $ 10.381 $ 10.381 Lue lisää BounceToken (AUCTION) -rahakkeen hinnasta

BounceToken (AUCTION) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BounceToken (AUCTION) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AUCTION-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AUCTION-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AUCTION-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AUCTION-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AUCTION-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BounceToken (AUCTION) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AUCTION-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AUCTION-rahakkeita MEXCistä nyt!

BounceToken (AUCTION) -rahakkeen hintahistoria AUCTION -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AUCTION-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AUCTION-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AUCTION-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AUCTION-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AUCTION-rahakkeen hintaennuste nyt!

