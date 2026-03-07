CrypstocksAI (MVP) -rahakkeen tokenomiikka

CrypstocksAI (MVP) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu CrypstocksAI (MVP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2026-03-07 06:27:12 (UTC+8)
USD

CrypstocksAI (MVP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu CrypstocksAI (MVP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 406.60K
$ 406.60K$ 406.60K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.001656
$ 0.001656$ 0.001656
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000079294709520812
$ 0.000079294709520812$ 0.000079294709520812
Nykyinen hinta:
$ 0.0004066
$ 0.0004066$ 0.0004066

CrypstocksAI (MVP) -rahakkeen tiedot

Crypstocks AI Terminal is a platform created to give crypto holders clear, verifiable insight into the digital-asset landscape. The terminal streams real-time on-chain activity alongside market data that users can independently audit, helping them build an informed perspective before taking action. All investment decisions made with information from the terminal remain the user’s sole responsibility; Crypstocks accepts no liability for any resulting gains or losses. Use the data, verify it for yourself, and trade at your own risk.

Virallinen verkkosivusto:
https://crypstocks.ai/
Valkoinen paperi:
https://docs.crypstocks.ai/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x2d2d8449ec0bb78c497c36ffaac583dff4bd4444

CrypstocksAI (MVP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

CrypstocksAI (MVP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MVP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MVP-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MVP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MVP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MVP-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään CrypstocksAI (MVP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MVP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

CrypstocksAI (MVP) -rahakkeen hintahistoria

MVP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

MVP-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MVP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MVP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö