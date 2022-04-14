USD1 (USD1) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu USD1 (USD1) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

USD1 (USD1) -rahakkeen tiedot USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future. Virallinen verkkosivusto: https://www.worldlibertyfinancial.com/ Valkoinen paperi: https://www.worldlibertyfinancial.com Block Explorer: https://solscan.io/token/USD1ttGY1N17NEEHLmELoaybftRBUSErhqYiQzvEmuB Osta USD1-rahaketta nyt!

USD1 (USD1) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu USD1 (USD1) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.46B $ 2.46B $ 2.46B Kokonaistarjonta: $ 2.46B $ 2.46B $ 2.46B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.46B $ 2.46B $ 2.46B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.46B $ 2.46B $ 2.46B Kaikkien aikojen korkein: $ 1.0088 $ 1.0088 $ 1.0088 Kaikkien aikojen alin: $ 0.990972014891515 $ 0.990972014891515 $ 0.990972014891515 Nykyinen hinta: $ 1 $ 1 $ 1 Lue lisää USD1 (USD1) -rahakkeen hinnasta

USD1 (USD1) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset USD1 (USD1) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä USD1-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta USD1-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät USD1-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu USD1-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka USD1-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään USD1 (USD1) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita USD1-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan USD1-rahakkeita MEXCistä nyt!

USD1 (USD1) -rahakkeen hintahistoria USD1 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu USD1-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

USD1-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne USD1-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? USD1-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso USD1-rahakkeen hintaennuste nyt!

