DeLorean (DMC) -rahakkeen tiedot DeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world’s first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand. Virallinen verkkosivusto: https://deloreanlabs.com Valkoinen paperi: https://ws.onehub.com/secure_share/yo8s5rm2 Block Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x4c981f3ff786cdb9e514da897ab8a953647dae2ace9679e8358eec1e3e8871ac::dmc::DMC/txs Osta DMC-rahaketta nyt!

DeLorean (DMC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DeLorean (DMC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 13.44M $ 13.44M $ 13.44M Kokonaistarjonta: $ 12.80B $ 12.80B $ 12.80B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.41B $ 3.41B $ 3.41B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 50.39M $ 50.39M $ 50.39M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.02485 $ 0.02485 $ 0.02485 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002973802799365675 $ 0.002973802799365675 $ 0.002973802799365675 Nykyinen hinta: $ 0.003937 $ 0.003937 $ 0.003937 Lue lisää DeLorean (DMC) -rahakkeen hinnasta

DeLorean (DMC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DeLorean (DMC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DMC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DMC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DMC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DMC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DeLorean (DMC) -rahakkeen hintahistoria DMC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DMC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DMC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DMC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DMC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DMC-rahakkeen hintaennuste nyt!

