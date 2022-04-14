TornadoCash (TORN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TornadoCash (TORN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

TornadoCash (TORN) -rahakkeen tiedot Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash. Virallinen verkkosivusto: https://ipfs.io/ipns/tornadocash.eth/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x77777feddddffc19ff86db637967013e6c6a116c Osta TORN-rahaketta nyt!

TornadoCash (TORN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TornadoCash (TORN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 65.31M $ 65.31M $ 65.31M Kokonaistarjonta: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.26M $ 5.26M $ 5.26M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 124.16M $ 124.16M $ 124.16M Kaikkien aikojen korkein: $ 463.5 $ 463.5 $ 463.5 Kaikkien aikojen alin: $ 1.3085467209410526 $ 1.3085467209410526 $ 1.3085467209410526 Nykyinen hinta: $ 12.416 $ 12.416 $ 12.416 Lue lisää TornadoCash (TORN) -rahakkeen hinnasta

TornadoCash (TORN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TornadoCash (TORN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TORN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TORN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TORN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TORN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

