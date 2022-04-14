Litecoin Mascot (LESTER) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Litecoin Mascot (LESTER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Litecoin Mascot (LESTER) -rahakkeen tiedot LESTER is a meme coin on the Solana chain. Virallinen verkkosivusto: https://lester.vip Block Explorer: https://solscan.io/token/5z3iCe53hUANTiG8Js8RjHNE2Arjik7L2CXLyr2rpump Osta LESTER-rahaketta nyt!

Litecoin Mascot (LESTER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Litecoin Mascot (LESTER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000508278700403033 $ 0.000508278700403033 $ 0.000508278700403033 Nykyinen hinta: $ 0.0011118 $ 0.0011118 $ 0.0011118 Lue lisää Litecoin Mascot (LESTER) -rahakkeen hinnasta

Litecoin Mascot (LESTER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Litecoin Mascot (LESTER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LESTER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LESTER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LESTER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LESTER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LESTER-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Litecoin Mascot (LESTER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LESTER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LESTER-rahakkeita MEXCistä nyt!

Litecoin Mascot (LESTER) -rahakkeen hintahistoria LESTER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LESTER-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LESTER-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LESTER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LESTER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LESTER-rahakkeen hintaennuste nyt!

