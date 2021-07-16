FOX Token (FOX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FOX Token (FOX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FOX Token (FOX) -rahakkeen tiedot Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals. Virallinen verkkosivusto: https://shapeshift.com/ Valkoinen paperi: https://docs.shapeshift.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc770eefad204b5180df6a14ee197d99d808ee52d Osta FOX-rahaketta nyt!

FOX Token (FOX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FOX Token (FOX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 24.47M $ 24.47M $ 24.47M Kokonaistarjonta: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M Kierrossa oleva tarjonta: $ 772.29M $ 772.29M $ 772.29M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 31.65M $ 31.65M $ 31.65M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.2852 $ 1.2852 $ 1.2852 Kaikkien aikojen alin: $ 0.018176800459428835 $ 0.018176800459428835 $ 0.018176800459428835 Nykyinen hinta: $ 0.03168 $ 0.03168 $ 0.03168 Lue lisää FOX Token (FOX) -rahakkeen hinnasta

FOX Token (FOX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FOX Token (FOX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FOX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FOX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FOX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FOX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FOX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FOX Token (FOX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FOX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FOX-rahakkeita MEXCistä nyt!

FOX Token (FOX) -rahakkeen hintahistoria FOX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FOX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FOX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FOX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FOX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FOX-rahakkeen hintaennuste nyt!

