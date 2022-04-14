Pixels (PIXEL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Pixels (PIXEL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Pixels (PIXEL) -rahakkeen tiedot Pixels is building a platform where users can build games that natively integrate digital collectibles. Create fun, memorable experiences where your users truly own their progress. Virallinen verkkosivusto: https://www.pixels.xyz/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.pixels.xyz/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3429d03c6F7521AeC737a0BBF2E5ddcef2C3Ae31 Osta PIXEL-rahaketta nyt!

Pixels (PIXEL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Pixels (PIXEL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 102.75M $ 102.75M $ 102.75M Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.98B $ 2.98B $ 2.98B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 172.35M $ 172.35M $ 172.35M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.079 $ 1.079 $ 1.079 Kaikkien aikojen alin: $ 0.018845783146790054 $ 0.018845783146790054 $ 0.018845783146790054 Nykyinen hinta: $ 0.03447 $ 0.03447 $ 0.03447 Lue lisää Pixels (PIXEL) -rahakkeen hinnasta

Pixels (PIXEL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Pixels (PIXEL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PIXEL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PIXEL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PIXEL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PIXEL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PIXEL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Pixels (PIXEL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PIXEL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PIXEL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Pixels (PIXEL) -rahakkeen hintahistoria PIXEL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PIXEL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PIXEL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PIXEL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PIXEL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PIXEL-rahakkeen hintaennuste nyt!

