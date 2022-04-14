Moo Deng (MOODENG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Moo Deng (MOODENG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Moo Deng (MOODENG) -rahakkeen tiedot Moo Deng is a meme coin on the Solana chain. Virallinen verkkosivusto: https://www.moodengsol.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/ED5nyyWEzpPPiWimP8vYm7sD7TD3LAt3Q3gRTWHzPJBY Osta MOODENG-rahaketta nyt!

Moo Deng (MOODENG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Moo Deng (MOODENG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 152.64M $ 152.64M $ 152.64M Kokonaistarjonta: $ 989.97M $ 989.97M $ 989.97M Kierrossa oleva tarjonta: $ 989.97M $ 989.97M $ 989.97M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 152.64M $ 152.64M $ 152.64M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00000706993278775 $ 0.00000706993278775 $ 0.00000706993278775 Nykyinen hinta: $ 0.15419 $ 0.15419 $ 0.15419 Lue lisää Moo Deng (MOODENG) -rahakkeen hinnasta

Moo Deng (MOODENG) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne Sukella tarkemmin siihen, miten MOODENG-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta. Overview Moo Deng (MOODENG) is a memecoin launched on the Solana blockchain, inspired by the viral popularity of a baby pygmy hippopotamus at Thailand's Khao Kheow Open Zoo. The token was created on the Pump.fun memecoin issuance platform and has rapidly gained traction due to its strong community support and viral social media campaigns. Issuance Mechanism Platform: MOODENG was launched on Pump.fun, a platform designed for rapid memecoin creation on Solana.

MOODENG was launched on Pump.fun, a platform designed for rapid memecoin creation on Solana. Initial Distribution: The token was made available for public trading shortly after launch, with no evidence of a private sale, pre-mine, or staged release. Early buyers could acquire tokens directly on the open market.

The token was made available for public trading shortly after launch, with no evidence of a private sale, pre-mine, or staged release. Early buyers could acquire tokens directly on the open market. Supply: The total supply and specific emission schedule are not detailed in available sources, but the token reached over 14,900 unique wallet holders and significant trading volume within days of launch. Allocation Mechanism Open Market Distribution: There is no indication of a formal allocation to teams, advisors, or foundations. The token appears to have been distributed entirely through open market mechanisms, typical of memecoins launched on Pump.fun.

There is no indication of a formal allocation to teams, advisors, or foundations. The token appears to have been distributed entirely through open market mechanisms, typical of memecoins launched on Pump.fun. No Team/Insider Allocation: Reports and trading data suggest that the token was not subject to a vesting schedule or reserved allocations for insiders, with all tokens available to the public from inception. Usage and Incentive Mechanism Speculative Asset: MOODENG is primarily a speculative asset, with its value driven by social media hype, viral marketing, and community engagement.

MOODENG is primarily a speculative asset, with its value driven by social media hype, viral marketing, and community engagement. No Intrinsic Utility: There is no defined utility for the token beyond trading and holding. It does not confer governance rights, access to services, or yield generation.

There is no defined utility for the token beyond trading and holding. It does not confer governance rights, access to services, or yield generation. Community Engagement: The main incentive for holding or trading MOODENG is participation in the meme-driven community and the potential for price appreciation. Locking Mechanism No Locking or Staking: There is no evidence of a token locking, staking, or vesting mechanism. All tokens are liquid and tradable immediately upon acquisition.

There is no evidence of a token locking, staking, or vesting mechanism. All tokens are liquid and tradable immediately upon acquisition. No Rewards for Locking: Unlike some DeFi or governance tokens, MOODENG does not offer rewards or multipliers for locking tokens. Unlocking Time Immediate Liquidity: All tokens are unlocked and tradable from the moment of launch. There is no vesting or delayed release schedule. Summary Table Mechanism Details Issuance Launched on Pump.fun; open market distribution; no staged release Allocation 100% public/open market; no team, advisor, or foundation allocation Usage/Incentive Speculative trading; no intrinsic utility; driven by community hype Locking None; all tokens liquid and tradable immediately Unlocking Time Immediate; no vesting or delayed unlock Additional Context and Implications Volatility: As a pure memecoin, MOODENG is subject to extreme price volatility, with rapid surges and declines driven by social sentiment and viral events.

As a pure memecoin, MOODENG is subject to extreme price volatility, with rapid surges and declines driven by social sentiment and viral events. No Fundamental Backing: The absence of utility, governance, or yield mechanisms means the token's value is entirely speculative.

The absence of utility, governance, or yield mechanisms means the token's value is entirely speculative. Community-Driven: The token's success and longevity depend on sustained community interest and viral marketing, rather than technical or economic fundamentals.

The token's success and longevity depend on sustained community interest and viral marketing, rather than technical or economic fundamentals. Risks: Traders are cautioned about the potential for total loss, as the token's price can be highly unstable and is not anchored by any underlying asset or protocol utility. Conclusion Moo Deng (MOODENG) exemplifies the memecoin model: rapid, open-market issuance, no formal allocation or vesting, and value driven by community engagement and viral trends. There are no mechanisms for locking, staking, or scheduled unlocking, and the token's economics are entirely shaped by speculative trading and social media momentum.

Moo Deng (MOODENG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Moo Deng (MOODENG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MOODENG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MOODENG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MOODENG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MOODENG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

