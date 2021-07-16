Lisätietoja FOX-rahakkeesta

FOX Token – hinta (FOX)

Reaaliaikainen FOX Token (FOX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:43:09 (UTC+8)

FOX Token (FOX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

FOX Token (FOX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03003. Viimeisen 24 tunnin aikana FOX on vaihdellut alimmillaan $ 0.02963 ja korkeimmillaan $ 0.03074 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FOX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.134914976417942, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.018176800459428835.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FOX on muuttunut +0.13% viimeisen tunnin aikana, -0.19% 24 tunnin aikana ja -3.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FOX Token (FOX) -rahakkeen markkinatiedot

FOX Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 23.19M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.30K. FOX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 772.29M ja sen kokonaistarjonta on 999089275. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.00M.

FOX Token (FOX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän FOX Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000573-0.19%
30 päivää$ -0.00052-1.71%
60 päivää$ +0.00802+36.43%
90 päivää$ +0.00006+0.20%
FOX Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FOX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000573 (-0.19%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

FOX Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00052 (-1.71%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

FOX Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FOX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00802 (+36.43%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

FOX Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00006 (+0.20%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle FOX Token (FOX)?

Tarkista FOX Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on FOX Token (FOX)

Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.

FOX Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja FOX Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FOX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue FOX Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään FOX Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

FOX Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FOX Token (FOX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FOX Token (FOX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FOX Token-rahakkeelle.

Tarkista FOX Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

FOX Token (FOX) -rahakkeen tokenomiikka

FOX Token (FOX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FOX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

FOX Token (FOX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa FOX Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa FOX Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FOX paikallisiin valuuttoihin

FOX Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton FOX Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FOX Token”

Paljonko FOX Token (FOX) on arvoltaan tänään?
FOX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03003 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FOX-USD-parin nykyinen hinta?
FOX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03003. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FOX Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FOX markkina-arvo on $ 23.19M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FOX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FOX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 772.29M USD.
Mikä oli FOX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FOX saavutti ATH-hinnaksi 5.134914976417942 USD.
Mikä oli FOX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FOX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.018176800459428835 USD.
Mikä on FOX-rahakkeen treidausvolyymi?
FOX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.30K USD.
Nouseeko FOX tänä vuonna korkeammalle?
FOX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FOX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:43:09 (UTC+8)

FOX Token (FOX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

