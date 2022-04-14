Turbo (TURBO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Turbo (TURBO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Turbo (TURBO) -rahakkeen tiedot Turbo Token (TURBO) is a revolutionary meme coin featuring a futuristic toad mascot. Virallinen verkkosivusto: https://turbotoken.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa35923162c49cf95e6bf26623385eb431ad920d3 Osta TURBO-rahaketta nyt!

Turbo (TURBO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Turbo (TURBO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 299.46M $ 299.46M $ 299.46M Kokonaistarjonta: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 299.46M $ 299.46M $ 299.46M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.014459 $ 0.014459 $ 0.014459 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000015467388794084 $ 0.000015467388794084 $ 0.000015467388794084 Nykyinen hinta: $ 0.00434 $ 0.00434 $ 0.00434 Lue lisää Turbo (TURBO) -rahakkeen hinnasta

Turbo (TURBO) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne Sukella tarkemmin siihen, miten TURBO-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta. Turbo ($TURBO) is a memecoin on the Ethereum blockchain, designed to be fully decentralized, community-driven, and simple in its tokenomics. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and mechanisms related to locking and unlocking. Issuance Mechanism Fixed Supply: Turbo has a total supply of 69 billion tokens.

The tokens were distributed as follows: All Tokens in Circulation: There are no tokens held in reserve or subject to future unlocks. Allocation Mechanism Allocation Category Amount (Billion) Percentage of Total Supply Notes Crowdfunded 60 87% Distributed to community Founder Allocation 9 13% Allocated to founder Total 69 100% All tokens in circulation No Team, Treasury, or Reserve: There are no allocations for team, treasury, or ecosystem funds. The project is entirely community-driven. Usage and Incentive Mechanism Decentralized and Permissionless: Anyone can use, trade, or integrate Turbo into platforms or applications without central approval.

Anyone can use, trade, or integrate Turbo into platforms or applications without central approval. No Transaction Taxes: Turbo imposes no taxes or fees on transactions, ensuring frictionless peer-to-peer trading.

Turbo imposes no taxes or fees on transactions, ensuring frictionless peer-to-peer trading. No Staking, Yield, or Rewards: There are no built-in staking, yield farming, or incentive programs. Turbo does not generate profit, nor does it maintain a treasury.

There are no built-in staking, yield farming, or incentive programs. Turbo does not generate profit, nor does it maintain a treasury. Community-Driven Utility: The token’s value and use cases are determined organically by the community, including integration into third-party platforms, meme culture, and community events.

The token’s value and use cases are determined organically by the community, including integration into third-party platforms, meme culture, and community events. No Governance Mechanism: Turbo operates without formal governance; all decisions and developments are community-led. Locking Mechanism No Locking or Vesting: All tokens were made available at launch. There are no vesting schedules, lockups, or delayed unlocks for any allocation.

All tokens were made available at launch. There are no vesting schedules, lockups, or delayed unlocks for any allocation. Renounced Contract Ownership: The smart contract is immutable, and no party can introduce new locking or vesting mechanisms. Unlocking Time Immediate Unlock: All tokens were unlocked and distributed at launch. There are no future unlock events. Summary Table Mechanism Details Issuance Fixed supply, all tokens minted at launch, no further issuance Allocation 87% crowdfunded, 13% founder, 0% team/treasury, all in circulation Usage/Incentives No taxes, no staking/yield, fully community-driven, no profit/treasury Locking None; all tokens unlocked and distributed at launch Unlocking Immediate; no future unlocks or vesting Additional Notes Decentralization: Turbo’s contract ownership is renounced, ensuring no central authority or unilateral changes.

Turbo’s contract ownership is renounced, ensuring no central authority or unilateral changes. Legal and Regulatory: Users are responsible for compliance with local laws and regulations.

Users are responsible for compliance with local laws and regulations. No Guarantees: There are no guarantees of profit, future value, or ongoing development; participation is at users’ own risk. In summary: Turbo’s tokenomics are intentionally simple and transparent, with all tokens distributed at launch, no ongoing issuance, no vesting or locking, and no built-in incentives beyond community-driven use and adoption. This structure is designed to empower the community and ensure true decentralization.

Turbo (TURBO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Turbo (TURBO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TURBO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TURBO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TURBO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TURBO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Turbo (TURBO) -rahakkeen hintahistoria TURBO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TURBO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TURBO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TURBO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TURBO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TURBO-rahakkeen hintaennuste nyt!

