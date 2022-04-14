Turbo (TURBO) -rahakkeen tokenomiikka

Turbo (TURBO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Turbo (TURBO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Turbo (TURBO) -rahakkeen tiedot

Turbo Token (TURBO) is a revolutionary meme coin featuring a futuristic toad mascot.

Virallinen verkkosivusto:
https://turbotoken.io/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xa35923162c49cf95e6bf26623385eb431ad920d3

Turbo (TURBO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Turbo (TURBO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 299.46M
$ 299.46M$ 299.46M
Kokonaistarjonta:
$ 69.00B
$ 69.00B$ 69.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 69.00B
$ 69.00B$ 69.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 299.46M
$ 299.46M$ 299.46M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.014459
$ 0.014459$ 0.014459
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000015467388794084
$ 0.000015467388794084$ 0.000015467388794084
Nykyinen hinta:
$ 0.00434
$ 0.00434$ 0.00434

Turbo (TURBO) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne

Sukella tarkemmin siihen, miten TURBO-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta.

Turbo ($TURBO) is a memecoin on the Ethereum blockchain, designed to be fully decentralized, community-driven, and simple in its tokenomics. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and mechanisms related to locking and unlocking.

Issuance Mechanism

  • Fixed Supply: Turbo has a total supply of 69 billion tokens.
  • No Ongoing Issuance: All tokens were minted at launch; there is no inflation or further issuance. The contract ownership has been renounced, ensuring no party can mint additional tokens.
  • Initial Distribution: The tokens were distributed as follows:
    • Crowdfunded: 60 billion tokens
    • Founder Allocation: 9 billion tokens
  • All Tokens in Circulation: There are no tokens held in reserve or subject to future unlocks.

Allocation Mechanism

Allocation CategoryAmount (Billion)Percentage of Total SupplyNotes
Crowdfunded6087%Distributed to community
Founder Allocation913%Allocated to founder
Total69100%All tokens in circulation
  • No Team, Treasury, or Reserve: There are no allocations for team, treasury, or ecosystem funds. The project is entirely community-driven.

Usage and Incentive Mechanism

  • Decentralized and Permissionless: Anyone can use, trade, or integrate Turbo into platforms or applications without central approval.
  • No Transaction Taxes: Turbo imposes no taxes or fees on transactions, ensuring frictionless peer-to-peer trading.
  • No Staking, Yield, or Rewards: There are no built-in staking, yield farming, or incentive programs. Turbo does not generate profit, nor does it maintain a treasury.
  • Community-Driven Utility: The token’s value and use cases are determined organically by the community, including integration into third-party platforms, meme culture, and community events.
  • No Governance Mechanism: Turbo operates without formal governance; all decisions and developments are community-led.

Locking Mechanism

  • No Locking or Vesting: All tokens were made available at launch. There are no vesting schedules, lockups, or delayed unlocks for any allocation.
  • Renounced Contract Ownership: The smart contract is immutable, and no party can introduce new locking or vesting mechanisms.

Unlocking Time

  • Immediate Unlock: All tokens were unlocked and distributed at launch. There are no future unlock events.

Summary Table

MechanismDetails
IssuanceFixed supply, all tokens minted at launch, no further issuance
Allocation87% crowdfunded, 13% founder, 0% team/treasury, all in circulation
Usage/IncentivesNo taxes, no staking/yield, fully community-driven, no profit/treasury
LockingNone; all tokens unlocked and distributed at launch
UnlockingImmediate; no future unlocks or vesting

Additional Notes

  • Decentralization: Turbo’s contract ownership is renounced, ensuring no central authority or unilateral changes.
  • Legal and Regulatory: Users are responsible for compliance with local laws and regulations.
  • No Guarantees: There are no guarantees of profit, future value, or ongoing development; participation is at users’ own risk.

In summary: Turbo’s tokenomics are intentionally simple and transparent, with all tokens distributed at launch, no ongoing issuance, no vesting or locking, and no built-in incentives beyond community-driven use and adoption. This structure is designed to empower the community and ensure true decentralization.

Turbo (TURBO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Turbo (TURBO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä TURBO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TURBO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät TURBO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TURBO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.