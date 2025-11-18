Everlyn AI (LYN) -rahakkeen tokenomiikka

Everlyn AI (LYN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Everlyn AI (LYN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:07:06 (UTC+8)
USD

Everlyn AI (LYN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Everlyn AI (LYN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 24.62M
$ 24.62M$ 24.62M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 255.64M
$ 255.64M$ 255.64M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 96.30M
$ 96.30M$ 96.30M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.2824
$ 1.2824$ 1.2824
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.0957016776742229
$ 0.0957016776742229$ 0.0957016776742229
Nykyinen hinta:
$ 0.0963
$ 0.0963$ 0.0963

Everlyn AI (LYN) -rahakkeen tiedot

Everlyn AI is the first Web3-native AI video protocol, generating cinematic-quality videos in just 25 seconds through its proprietary foundational model, Everlyn-1.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.everlyn.ai
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x302DFaF2CDbE51a18d97186A7384e87CF599877D

Everlyn AI (LYN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Everlyn AI (LYN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä LYN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LYN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät LYN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LYN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LYN-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Everlyn AI (LYN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LYN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Everlyn AI (LYN) -rahakkeen hintahistoria

LYN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

LYN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne LYN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LYN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

