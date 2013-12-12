DOGE (DOGE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DOGE (DOGE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DOGE (DOGE) -rahakkeen tiedot Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too. Virallinen verkkosivusto: http://dogecoin.com/ Valkoinen paperi: https://github.com/dogecoin/dogecoin/blob/master/README.md Block Explorer: https://blockchair.com/dogecoin Osta DOGE-rahaketta nyt!

DOGE (DOGE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DOGE (DOGE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 35.54B $ 35.54B $ 35.54B Kokonaistarjonta: $ 150.63B $ 150.63B $ 150.63B Kierrossa oleva tarjonta: $ 150.63B $ 150.63B $ 150.63B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 35.54B $ 35.54B $ 35.54B Kaikkien aikojen korkein: $ 0.74 $ 0.74 $ 0.74 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000085474399384111 $ 0.000085474399384111 $ 0.000085474399384111 Nykyinen hinta: $ 0.23595 $ 0.23595 $ 0.23595 Lue lisää DOGE (DOGE) -rahakkeen hinnasta

DOGE (DOGE) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne Sukella tarkemmin siihen, miten DOGE-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta. Issuance Mechanism Dogecoin operates on a Proof-of-Work (PoW) blockchain using the Scrypt hashing algorithm. Its issuance mechanism is characterized by: Block Rewards: Miners receive a fixed reward of 10,000 DOGE for each block mined. This reward was set in March 2014 at the 100,000th block, replacing the original random block reward schedule.

Miners receive a fixed reward of 10,000 DOGE for each block mined. This reward was set in March 2014 at the 100,000th block, replacing the original random block reward schedule. No Halving: Unlike Bitcoin, Dogecoin’s block reward does not halve over time. This results in a steady, perpetual inflation rate.

Unlike Bitcoin, Dogecoin’s block reward does not halve over time. This results in a steady, perpetual inflation rate. Annual Issuance: Approximately 5 billion new DOGE are issued each year, with a block time of about 1 minute. This leads to a continuous increase in total supply, with no maximum cap. Parameter Value/Description Block Reward 10,000 DOGE per block Block Time ~1 minute Annual Issuance ~5 billion DOGE Supply Cap None (uncapped) Consensus Proof-of-Work (Scrypt) Allocation Mechanism No Pre-mine or ICO: Dogecoin did not have a pre-mine, initial coin offering (ICO), or private funding rounds. There was no allocation to founders, team, or early investors.

Dogecoin did not have a pre-mine, initial coin offering (ICO), or private funding rounds. There was no allocation to founders, team, or early investors. Mining Distribution: All DOGE in circulation have been distributed through mining rewards, making the distribution community-driven and open to anyone participating in the network. Usage and Incentive Mechanism Dogecoin’s primary use cases and incentives include: Peer-to-Peer Payments: DOGE is widely used for tipping, microtransactions, and online payments due to its low transaction fees and fast confirmation times.

DOGE is widely used for tipping, microtransactions, and online payments due to its low transaction fees and fast confirmation times. Community Initiatives: The Dogecoin community has historically used DOGE for charitable donations, crowdfunding, and sponsorships.

The Dogecoin community has historically used DOGE for charitable donations, crowdfunding, and sponsorships. Network Incentives: Miners are incentivized by the block rewards, which provide a steady income for securing the network. Use Case Description Payments Fast, low-fee transactions for goods, services, tipping Community Initiatives Charity, crowdfunding, sponsorships Mining Incentives Block rewards for network security Locking Mechanism No Native Locking: Dogecoin does not implement a native token locking or vesting mechanism at the protocol level. All mined DOGE are immediately liquid and transferable.

Dogecoin does not implement a native token locking or vesting mechanism at the protocol level. All mined DOGE are immediately liquid and transferable. No Vesting Schedules: There are no vesting or lock-up periods for any allocation, as there was no pre-mine or team allocation. Unlocking Time Continuous Unlocking via Mining: New DOGE are “unlocked” continuously as miners validate new blocks. There is no scheduled unlocking event or vesting period; issuance is ongoing and predictable. Summary Table Aspect Dogecoin Mechanism/Policy Issuance Fixed block reward, perpetual inflation Allocation 100% via mining, no pre-mine or team allocation Usage/Incentives Payments, tipping, community, mining rewards Locking None (all tokens liquid upon issuance) Unlocking Continuous via mining, no vesting or scheduled unlocks Additional Notes Community Governance: Dogecoin’s development and ecosystem are community-driven, with the Dogecoin Foundation supporting ongoing initiatives and exploring future upgrades (e.g., potential PoS transition, charitable issuance).

Dogecoin’s development and ecosystem are community-driven, with the Dogecoin Foundation supporting ongoing initiatives and exploring future upgrades (e.g., potential PoS transition, charitable issuance). Inflation Impact: The perpetual issuance model ensures ongoing miner incentives but introduces continuous inflation, which is offset by Dogecoin’s focus on utility and community engagement. Dogecoin’s token economics are unique among major cryptocurrencies for their simplicity, transparency, and community-centric approach, with all supply distributed through open mining and no artificial scarcity or complex vesting schedules.

DOGE (DOGE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DOGE (DOGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DOGE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOGE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DOGE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOGE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DOGE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DOGE (DOGE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DOGE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DOGE-rahakkeita MEXCistä nyt!

DOGE (DOGE) -rahakkeen hintahistoria DOGE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DOGE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DOGE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DOGE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DOGE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DOGE-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!