Fluence (FLT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Fluence (FLT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Fluence (FLT) -rahakkeen tiedot Fluence is a decentralzied compute platform. Virallinen verkkosivusto: https://fluence.network/ Valkoinen paperi: https://fluence.dev/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x236501327e701692a281934230AF0b6BE8Df3353 Osta FLT-rahaketta nyt!

Fluence (FLT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Fluence (FLT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 7.12M $ 7.12M $ 7.12M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 200.45M $ 200.45M $ 200.45M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 35.54M $ 35.54M $ 35.54M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.4389 $ 0.4389 $ 0.4389 Kaikkien aikojen alin: $ 0.02534427149534529 $ 0.02534427149534529 $ 0.02534427149534529 Nykyinen hinta: $ 0.03554 $ 0.03554 $ 0.03554 Lue lisää Fluence (FLT) -rahakkeen hinnasta

Fluence (FLT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Fluence (FLT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FLT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FLT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FLT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FLT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FLT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Fluence (FLT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FLT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FLT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Fluence (FLT) -rahakkeen hintahistoria FLT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FLT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FLT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FLT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FLT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FLT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!