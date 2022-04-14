BULLA (BULLA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BULLA (BULLA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BULLA (BULLA) -rahakkeen tiedot Virallinen verkkosivusto: https://bullamascot.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x595e21b20e78674f8a64c1566a20b2b316bc3511 Osta BULLA-rahaketta nyt!

BULLA (BULLA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BULLA (BULLA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 19.73M $ 19.73M $ 19.73M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 280.00M $ 280.00M $ 280.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 70.45M $ 70.45M $ 70.45M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2282 $ 0.2282 $ 0.2282 Kaikkien aikojen alin: $ 0.031938506130557556 $ 0.031938506130557556 $ 0.031938506130557556 Nykyinen hinta: $ 0.07045 $ 0.07045 $ 0.07045 Lue lisää BULLA (BULLA) -rahakkeen hinnasta

BULLA (BULLA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BULLA (BULLA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BULLA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BULLA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BULLA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BULLA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BULLA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BULLA (BULLA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BULLA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BULLA-rahakkeita MEXCistä nyt!

BULLA (BULLA) -rahakkeen hintahistoria BULLA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BULLA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BULLA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BULLA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BULLA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BULLA-rahakkeen hintaennuste nyt!

