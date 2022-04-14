AWE Network (AWE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AWE Network (AWE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AWE Network (AWE) -rahakkeen tiedot Virallinen verkkosivusto: https://www.awenetwork.ai/ Valkoinen paperi: https://open.awenetwork.ai/litepaper.pdf Block Explorer: https://basescan.org/address/0x1b4617734c43f6159f3a70b7e06d883647512778 Osta AWE-rahaketta nyt!

AWE Network (AWE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AWE Network (AWE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 99.37M $ 99.37M $ 99.37M Kokonaistarjonta: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 99.37M $ 99.37M $ 99.37M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0838 $ 0.0838 $ 0.0838 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00580325721876 $ 0.00580325721876 $ 0.00580325721876 Nykyinen hinta: $ 0.05116 $ 0.05116 $ 0.05116 Lue lisää AWE Network (AWE) -rahakkeen hinnasta

AWE Network (AWE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AWE Network (AWE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AWE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AWE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AWE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AWE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AWE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään AWE Network (AWE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AWE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AWE-rahakkeita MEXCistä nyt!

AWE Network (AWE) -rahakkeen hintahistoria AWE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AWE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AWE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AWE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AWE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AWE-rahakkeen hintaennuste nyt!

