قیمت امروز zkVerify

قیمت لحظه‌ ای zkVerify (VFY) در حال حاضر برابر با $ 0.0063712 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VFY به USD برابر با $ 0.0063712 برای هر VFY می‌ باشد.

توکن zkVerify در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,950,790 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 306.19M VFY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VFY در بازه‌ ای بین $ 0.00634657 (حداقل) و $ 0.0063936 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.200772 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00556172 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VFY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -3.07% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.76K رسیده است.

اطلاعات بازار zkVerify (VFY)

ارزش بازار $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M حجم (24 ساعته) $ 1.76K$ 1.76K $ 1.76K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.37M$ 6.37M $ 6.37M سرمایه در گردش 306.19M 306.19M 306.19M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی zkVerify برابر است با $ 1.95M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.76K. عرضه در گردش VFY برابر است با 306.19M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.37M است.