قیمت امروز zkCLOB

قیمت لحظه‌ ای zkCLOB (Z) در حال حاضر برابر با $ 0.00200075 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.84% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی Z به USD برابر با $ 0.00200075 برای هر Z می‌ باشد.

توکن zkCLOB در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 89,839 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 44.90M Z می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، Z در بازه‌ ای بین $ 0.00199621 (حداقل) و $ 0.00208086 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.078908 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00190867 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز Z طی یک ساعت گذشته به میزان -1.88% و در هفت روز اخیر به میزان -0.67% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.21K رسیده است.

اطلاعات بازار zkCLOB (Z)

ارزش بازار $ 89.84K$ 89.84K $ 89.84K حجم (24 ساعته) $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 153.29K$ 153.29K $ 153.29K سرمایه در گردش 44.90M 44.90M 44.90M عرضه کل 76,618,059.44962475 76,618,059.44962475 76,618,059.44962475

ارزش بازار فعلی zkCLOB برابر است با $ 89.84K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.21K. عرضه در گردش Z برابر است با 44.90M، و عرضه کل آن 76618059.44962475 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 153.29K است.