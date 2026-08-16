قیمت امروز XCoin

قیمت لحظه‌ ای XCoin (BEXC) در حال حاضر برابر با $ 0.357518 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BEXC به USD برابر با $ 0.357518 برای هر BEXC می‌ باشد.

توکن XCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 250,365 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 700.29K BEXC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BEXC در بازه‌ ای بین $ 0.350867 (حداقل) و $ 0.355221 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.371225 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.192869 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BEXC طی یک ساعت گذشته به میزان +1.24% و در هفت روز اخیر به میزان +1.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 545.98K رسیده است.

اطلاعات بازار XCoin (BEXC)

ارزش بازار $ 250.37K$ 250.37K $ 250.37K حجم (24 ساعته) $ 545.98K$ 545.98K $ 545.98K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 53.63M$ 53.63M $ 53.63M سرمایه در گردش 700.29K 700.29K 700.29K عرضه کل 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

ارزش بازار فعلی XCoin برابر است با $ 250.37K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 545.98K. عرضه در گردش BEXC برابر است با 700.29K، و عرضه کل آن 150000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 53.63M است.