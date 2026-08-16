قیمت امروز XAICASH

قیمت لحظه‌ ای XAICASH (XAIC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XAIC به USD برابر با $ 0 برای هر XAIC می‌ باشد.

توکن XAICASH در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9,885.23 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.97M XAIC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XAIC در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XAIC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.55% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار XAICASH (XAIC)

ارزش بازار $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K سرمایه در گردش 999.97M 999.97M 999.97M عرضه کل 999,971,130.10122 999,971,130.10122 999,971,130.10122

ارزش بازار فعلی XAICASH برابر است با $ 9.89K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش XAIC برابر است با 999.97M، و عرضه کل آن 999971130.10122 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.89K است.