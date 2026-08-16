قیمت امروز Wrapped iTRY

قیمت لحظه‌ ای Wrapped iTRY (WITRY) در حال حاضر برابر با $ 0.02377016 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WITRY به USD برابر با $ 0.02377016 برای هر WITRY می‌ باشد.

توکن Wrapped iTRY در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 8,756,453 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 368.38M WITRY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WITRY در بازه‌ ای بین $ 0.0237477 (حداقل) و $ 0.02376968 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02377016 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01226095 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WITRY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.33% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped iTRY (WITRY)

ارزش بازار $ 8.76M$ 8.76M $ 8.76M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 8.76M$ 8.76M $ 8.76M سرمایه در گردش 368.38M 368.38M 368.38M عرضه کل 368,380,156.8848967 368,380,156.8848967 368,380,156.8848967

ارزش بازار فعلی Wrapped iTRY برابر است با $ 8.76M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش WITRY برابر است با 368.38M، و عرضه کل آن 368380156.8848967 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.76M است.