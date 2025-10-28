Wrapped DORWDOR چیست

توکنومیکس Wrapped DOR (WDOR)

درک، توکنومیکس Wrapped DOR (WDOR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WDOR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped DOR (WDOR) امروز Wrapped DOR (WDOR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WDOR به واحد USD برابر است با 0.00271213 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WDOR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00271213 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WDOR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wrapped DOR چقدر است؟ ارزش بازار WDOR برابر است با $ 67.80K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WDOR چقدر است؟ عرضه در گردش WDOR برابر است با 25.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WDOR چقدر بوده است؟ WDOR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00916377 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WDOR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WDOR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00013164 USD رسید. حجم معاملات WDOR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WDOR برابر است با -- USD . آیا WDOR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WDOR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WDOR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wrapped DOR (WDOR)