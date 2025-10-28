WORKWORK چیست

Gibwork's mission is to accelerate the adoption of Web3 technologies by offering an open, decentralized platform that fosters collaboration between creators and a diverse network of freelancers. By leveraging a Solana Escrow Program, we aim to empower individuals and teams to work together seamlessly, transparently, and securely, ensuring that projects are executed efficiently while maintaining the core principles of decentralization and trustlessness that define the Web3 ecosystem.

منبع WORK (WORK) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت WORK (USD)

WORK به ارزهای محلی

توکنومیکس WORK (WORK)

درک، توکنومیکس WORK (WORK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WORK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره WORK (WORK) امروز WORK (WORK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WORK به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WORK نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WORK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار WORK چقدر است؟ ارزش بازار WORK برابر است با $ 118.57K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WORK چقدر است؟ عرضه در گردش WORK برابر است با 1000.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WORK چقدر بوده است؟ WORK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00489791 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WORK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WORK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات WORK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WORK برابر است با -- USD . آیا WORK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WORK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WORK مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به WORK (WORK)