قیمت امروز watch it grow

قیمت لحظه‌ ای watch it grow (SEEDCOIN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SEEDCOIN به USD برابر با $ 0 برای هر SEEDCOIN می‌ باشد.

توکن watch it grow در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 170,566 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B SEEDCOIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SEEDCOIN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00263622 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SEEDCOIN طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -50.89% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 12.13K رسیده است.

اطلاعات بازار watch it grow (SEEDCOIN)

ارزش بازار $ 170.57K$ 170.57K $ 170.57K حجم (24 ساعته) $ 12.13K$ 12.13K $ 12.13K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 170.57K$ 170.57K $ 170.57K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی watch it grow برابر است با $ 170.57K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 12.13K. عرضه در گردش SEEDCOIN برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 170.57K است.