WatWAT چیست

$WAT is on a mission to take over the meme universe. The time has come for Wat to show his greatness. Rats have always played a part in Matt Furie’s life. Owning two Rats one of them being Wat, Rats have been featured in and inspired a lot of Furie’s work. In his glorious book debut Niteriders, a nocturnal frog and rat strike out on an epic dirtbike adventure towards the sunrise. According to Furie Rats are really smart—they remind him of small dogs. They know their names, respond to calls, have individual personalities, and are really sweet he would recommend having a pet rat to anyone interested. To honor Matt Furies love for Rats, Wat his pet is now reborn on the blockchain alongside other Furie creations taking inspiration from his early Rat illustrations in Niteriders which Furie quoted were inspired by Wat in a interview in Comicsbeat. No Taxes Forever, No None Sense, LP Tokens Burned & Contract Ownership Renounced $WAT is on a mission to take over the meme universe. The time has come for Wat to show his greatness. Rats have always played a part in Matt Furie’s life. Owning two Rats one of them being Wat, Rats have been featured in and inspired a lot of Furie’s work. In his glorious book debut Niteriders, a nocturnal frog and rat strike out on an epic dirtbike adventure towards the sunrise. According to Furie Rats are really smart—they remind him of small dogs. They know their names, respond to calls, have individual personalities, and are really sweet he would recommend having a pet rat to anyone interested. To honor Matt Furies love for Rats, Wat his pet is now reborn on the blockchain alongside other Furie creations taking inspiration from his early Rat illustrations in Niteriders which Furie quoted were inspired by Wat in a interview in Comicsbeat. No Taxes Forever, No None Sense, LP Tokens Burned & Contract Ownership Renounced

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Wat (WAT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Wat (USD)

ارزش Wat (WAT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Wat (WAT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Wat را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Wat را بررسی کنید!

WAT به ارزهای محلی

توکنومیکس Wat (WAT)

درک، توکنومیکس Wat (WAT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WAT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wat (WAT) امروز Wat (WAT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WAT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WAT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WAT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wat چقدر است؟ ارزش بازار WAT برابر است با $ 213.16K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WAT چقدر است؟ عرضه در گردش WAT برابر است با 420.69B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WAT چقدر بوده است؟ WAT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WAT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WAT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات WAT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WAT برابر است با -- USD . آیا WAT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WAT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WAT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wat (WAT)