قیمت امروز Warplet

قیمت لحظه‌ ای Warplet (WARP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WARP به USD برابر با $ 0 برای هر WARP می‌ باشد.

توکن Warplet در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 58,575 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 86.49B WARP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WARP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WARP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -2.57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Warplet (WARP)

ارزش بازار $ 58.58K$ 58.58K $ 58.58K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 67.73K$ 67.73K $ 67.73K سرمایه در گردش 86.49B 86.49B 86.49B عرضه کل 86,488,472,238.74919 86,488,472,238.74919 86,488,472,238.74919

ارزش بازار فعلی Warplet برابر است با $ 58.58K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WARP برابر است با 86.49B، و عرضه کل آن 86488472238.74919 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 67.73K است.