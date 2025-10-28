VortexVORTEX چیست

Vortex is an A.I.-created dog memecoin inspired by Matt Furie's artwork and the spirit of internet culture. The project combines community engagement, meme power, and blockchain technology to create a decentralized digital asset with long-term cultural relevance. Its purpose is to unite holders through shared creativity, storytelling, and collective growth. Beyond being just a token, Vortex represents a movement where art, technology, and community meet—giving users a sense of identity, belonging, and potential utility in future integrations such as NFT art, gaming, and cross-platform media.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Vortex (USD)

ارزش Vortex (VORTEX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Vortex (VORTEX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Vortex را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Vortex را بررسی کنید!

VORTEX به ارزهای محلی

توکنومیکس Vortex (VORTEX)

درک، توکنومیکس Vortex (VORTEX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VORTEX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Vortex (VORTEX) امروز Vortex (VORTEX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VORTEX به واحد USD برابر است با 0.00000247 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VORTEX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00000247 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VORTEX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Vortex چقدر است؟ ارزش بازار VORTEX برابر است با $ 24.72K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VORTEX چقدر است؟ عرضه در گردش VORTEX برابر است با 10.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VORTEX چقدر بوده است؟ VORTEX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0003032 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VORTEX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VORTEX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000119 USD رسید. حجم معاملات VORTEX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VORTEX برابر است با -- USD . آیا VORTEX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VORTEX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VORTEX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Vortex (VORTEX)