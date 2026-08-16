قیمت امروز VoluMint

قیمت لحظه‌ ای VoluMint (VMINT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VMINT به USD برابر با $ 0 برای هر VMINT می‌ باشد.

توکن VoluMint در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,087.7 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 609.45M VMINT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VMINT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.084504 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VMINT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار VoluMint (VMINT)

ارزش بازار $ 17.09K$ 17.09K $ 17.09K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 21.40K$ 21.40K $ 21.40K سرمایه در گردش 609.45M 609.45M 609.45M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی VoluMint برابر است با $ 17.09K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VMINT برابر است با 609.45M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.40K است.