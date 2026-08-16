قیمت امروز Virtue USD

قیمت لحظه‌ ای Virtue USD (VUSD) در حال حاضر برابر با $ 0.98368 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VUSD به USD برابر با $ 0.98368 برای هر VUSD می‌ باشد.

توکن Virtue USD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 574,505 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 584.04K VUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VUSD در بازه‌ ای بین $ 0.975021 (حداقل) و $ 0.987001 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.069 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.932671 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VUSD طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.80% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 483.02 رسیده است.

اطلاعات بازار Virtue USD (VUSD)

ارزش بازار $ 574.51K$ 574.51K $ 574.51K حجم (24 ساعته) $ 483.02$ 483.02 $ 483.02 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 574.51K$ 574.51K $ 574.51K سرمایه در گردش 584.04K 584.04K 584.04K عرضه کل 584,037.064504 584,037.064504 584,037.064504

ارزش بازار فعلی Virtue USD برابر است با $ 574.51K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 483.02. عرضه در گردش VUSD برابر است با 584.04K، و عرضه کل آن 584037.064504 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 574.51K است.