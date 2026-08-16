قیمت امروز Vektes

قیمت لحظه‌ ای Vektes (VEK) در حال حاضر برابر با $ 0.01127944 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VEK به USD برابر با $ 0.01127944 برای هر VEK می‌ باشد.

توکن Vektes در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 113,816 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.09M VEK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VEK در بازه‌ ای بین $ 0.01127908 (حداقل) و $ 0.01128066 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01349925 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01127908 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VEK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -16.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 206.36 رسیده است.

اطلاعات بازار Vektes (VEK)

ارزش بازار $ 113.82K$ 113.82K $ 113.82K حجم (24 ساعته) $ 206.36$ 206.36 $ 206.36 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.28M$ 11.28M $ 11.28M سرمایه در گردش 10.09M 10.09M 10.09M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Vektes برابر است با $ 113.82K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 206.36. عرضه در گردش VEK برابر است با 10.09M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.28M است.