قیمت امروز Veilbound

قیمت لحظه‌ ای Veilbound (VEIL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VEIL به USD برابر با $ 0 برای هر VEIL می‌ باشد.

توکن Veilbound در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 410,545 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.95M VEIL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VEIL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VEIL طی یک ساعت گذشته به میزان -1.15% و در هفت روز اخیر به میزان -6.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.85K رسیده است.

اطلاعات بازار Veilbound (VEIL)

ارزش بازار $ 410.55K$ 410.55K $ 410.55K حجم (24 ساعته) $ 1.85K$ 1.85K $ 1.85K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 410.55K$ 410.55K $ 410.55K سرمایه در گردش 999.95M 999.95M 999.95M عرضه کل 999,949,683.339599 999,949,683.339599 999,949,683.339599

ارزش بازار فعلی Veilbound برابر است با $ 410.55K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.85K. عرضه در گردش VEIL برابر است با 999.95M، و عرضه کل آن 999949683.339599 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 410.55K است.