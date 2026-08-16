قیمت امروز USBT Token

قیمت لحظه‌ ای USBT Token (USBT) در حال حاضر برابر با $ 0.01264428 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USBT به USD برابر با $ 0.01264428 برای هر USBT می‌ باشد.

توکن USBT Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,833.95 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.02M USBT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USBT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.838873 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01264302 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USBT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 744.07 رسیده است.

اطلاعات بازار USBT Token (USBT)

ارزش بازار $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K حجم (24 ساعته) $ 744.07$ 744.07 $ 744.07 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K سرمایه در گردش 1.02M 1.02M 1.02M عرضه کل 1,015,000.0 1,015,000.0 1,015,000.0

ارزش بازار فعلی USBT Token برابر است با $ 12.83K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 744.07. عرضه در گردش USBT برابر است با 1.02M، و عرضه کل آن 1015000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.83K است.