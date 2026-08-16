قیمت امروز Until

قیمت لحظه‌ ای Until (UNTIL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UNTIL به USD برابر با $ 0 برای هر UNTIL می‌ باشد.

توکن Until در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,666.38 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 297.10M UNTIL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UNTIL در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02046763 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UNTIL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Until (UNTIL)

ارزش بازار $ 11.67K$ 11.67K $ 11.67K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 39.15K$ 39.15K $ 39.15K سرمایه در گردش 297.10M 297.10M 297.10M عرضه کل 997,096,663.025014 997,096,663.025014 997,096,663.025014

ارزش بازار فعلی Until برابر است با $ 11.67K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش UNTIL برابر است با 297.10M، و عرضه کل آن 997096663.025014 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 39.15K است.