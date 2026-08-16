قیمت امروز Unite

قیمت لحظه‌ ای Unite (UNITE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UNITE به USD برابر با $ 0 برای هر UNITE می‌ باشد.

توکن Unite در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20,441 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.19B UNITE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UNITE در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00270388 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UNITE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Unite (UNITE)

ارزش بازار $ 20.44K$ 20.44K $ 20.44K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 132.94K$ 132.94K $ 132.94K سرمایه در گردش 4.19B 4.19B 4.19B عرضه کل 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Unite برابر است با $ 20.44K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش UNITE برابر است با 4.19B، و عرضه کل آن 30000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 132.94K است.