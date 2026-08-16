قیمت امروز Unitas Gold

قیمت لحظه‌ ای Unitas Gold (XGLD) در حال حاضر برابر با $ 4,142.73 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.77% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XGLD به USD برابر با $ 4,142.73 برای هر XGLD می‌ باشد.

توکن Unitas Gold در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 8,504,143 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.06K XGLD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XGLD در بازه‌ ای بین $ 4,140.78 (حداقل) و $ 4,186.75 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4,359.97 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 3,943.47 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XGLD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +0.72% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 152.37 رسیده است.

اطلاعات بازار Unitas Gold (XGLD)

ارزش بازار $ 8.50M$ 8.50M $ 8.50M حجم (24 ساعته) $ 152.37$ 152.37 $ 152.37 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 8.50M$ 8.50M $ 8.50M سرمایه در گردش 2.06K 2.06K 2.06K عرضه کل 2,060.335363 2,060.335363 2,060.335363

ارزش بازار فعلی Unitas Gold برابر است با $ 8.50M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 152.37. عرضه در گردش XGLD برابر است با 2.06K، و عرضه کل آن 2060.335363 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.50M است.