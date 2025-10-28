TriviAgent by VirtualsTRIVI چیست

Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities: - Automated Content Generation - Video Generation - Audio Generation - Post-Twitter - Context-Aware Decision Making - Human-Like Avatar

TRIVI به ارزهای محلی

توکنومیکس TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

درک، توکنومیکس TriviAgent by Virtuals (TRIVI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TRIVI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره TriviAgent by Virtuals (TRIVI) امروز TriviAgent by Virtuals (TRIVI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TRIVI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TRIVI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TRIVI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار TriviAgent by Virtuals چقدر است؟ ارزش بازار TRIVI برابر است با $ 312.43K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TRIVI چقدر است؟ عرضه در گردش TRIVI برابر است با 507.21M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TRIVI چقدر بوده است؟ TRIVI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00483987 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TRIVI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TRIVI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات TRIVI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TRIVI برابر است با -- USD . آیا TRIVI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TRIVI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TRIVI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به TriviAgent by Virtuals (TRIVI)