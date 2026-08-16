قیمت امروز Tribe

قیمت لحظه‌ ای Tribe (TRIBE) در حال حاضر برابر با $ 0.30744 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TRIBE به USD برابر با $ 0.30744 برای هر TRIBE می‌ باشد.

توکن Tribe در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,534,303 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 37.52M TRIBE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TRIBE در بازه‌ ای بین $ 0.307309 (حداقل) و $ 0.307448 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.45 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.14412 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TRIBE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.13 رسیده است.

اطلاعات بازار Tribe (TRIBE)

ارزش بازار $ 11.53M$ 11.53M $ 11.53M حجم (24 ساعته) $ 9.13$ 9.13 $ 9.13 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 307.44M$ 307.44M $ 307.44M سرمایه در گردش 37.52M 37.52M 37.52M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Tribe برابر است با $ 11.53M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.13. عرضه در گردش TRIBE برابر است با 37.52M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 307.44M است.