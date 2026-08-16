قیمت امروز Trash Coin

قیمت لحظه‌ ای Trash Coin (TRASH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TRASH به USD برابر با $ 0 برای هر TRASH می‌ باشد.

توکن Trash Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 112,613 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.96M TRASH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TRASH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01415321 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TRASH طی یک ساعت گذشته به میزان -0.25% و در هفت روز اخیر به میزان -5.36% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 101.68 رسیده است.

اطلاعات بازار Trash Coin (TRASH)

ارزش بازار $ 112.61K$ 112.61K $ 112.61K حجم (24 ساعته) $ 101.68$ 101.68 $ 101.68 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 112.61K$ 112.61K $ 112.61K سرمایه در گردش 999.96M 999.96M 999.96M عرضه کل 999,956,195.43289 999,956,195.43289 999,956,195.43289

ارزش بازار فعلی Trash Coin برابر است با $ 112.61K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 101.68. عرضه در گردش TRASH برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999956195.43289 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 112.61K است.