TracerTRCR چیست

Tracer is a blockchain-based infrastructure project designed to bring trust and liquidity to the carbon removal credit market. It leverages a dual-token model, TRCR and Carrot, to provide transparent funding, incentivize participation, and enable decentralized governance. By aligning blockchain technology with verified carbon removal projects, Tracer creates a scalable ecosystem for buyers and sellers of carbon credits. Tracer is a blockchain-based infrastructure project designed to bring trust and liquidity to the carbon removal credit market. It leverages a dual-token model, TRCR and Carrot, to provide transparent funding, incentivize participation, and enable decentralized governance. By aligning blockchain technology with verified carbon removal projects, Tracer creates a scalable ecosystem for buyers and sellers of carbon credits.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Tracer (USD)

ارزش Tracer (TRCR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Tracer (TRCR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Tracer را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Tracer را بررسی کنید!

TRCR به ارزهای محلی

توکنومیکس Tracer (TRCR)

درک، توکنومیکس Tracer (TRCR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TRCR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Tracer (TRCR) امروز Tracer (TRCR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TRCR به واحد USD برابر است با 0.00566281 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TRCR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00566281 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TRCR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Tracer چقدر است؟ ارزش بازار TRCR برابر است با $ 4.29M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TRCR چقدر است؟ عرضه در گردش TRCR برابر است با 757.87M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TRCR چقدر بوده است؟ TRCR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00622076 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TRCR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TRCR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00550233 USD رسید. حجم معاملات TRCR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TRCR برابر است با -- USD . آیا TRCR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TRCR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TRCR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Tracer (TRCR)