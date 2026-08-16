قیمت امروز tomochi

قیمت لحظه‌ ای tomochi (TOMOCHI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TOMOCHI به USD برابر با $ 0 برای هر TOMOCHI می‌ باشد.

توکن tomochi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 827,603 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.98M TOMOCHI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TOMOCHI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00349636 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TOMOCHI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -8.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.26K رسیده است.

اطلاعات بازار tomochi (TOMOCHI)

ارزش بازار $ 827.60K$ 827.60K $ 827.60K حجم (24 ساعته) $ 4.26K$ 4.26K $ 4.26K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 827.60K$ 827.60K $ 827.60K سرمایه در گردش 999.98M 999.98M 999.98M عرضه کل 999,978,329.408436 999,978,329.408436 999,978,329.408436

ارزش بازار فعلی tomochi برابر است با $ 827.60K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.26K. عرضه در گردش TOMOCHI برابر است با 999.98M، و عرضه کل آن 999978329.408436 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 827.60K است.