قیمت امروز TITAN

قیمت لحظه‌ ای TITAN (TITAN) در حال حاضر برابر با $ 0.01534038 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.61% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TITAN به USD برابر با $ 0.01534038 برای هر TITAN می‌ باشد.

توکن TITAN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 404,986 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 26.40M TITAN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TITAN در بازه‌ ای بین $ 0.01525077 (حداقل) و $ 0.01595691 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.269924 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01282001 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TITAN طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -15.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 242.06 رسیده است.

اطلاعات بازار TITAN (TITAN)

ارزش بازار $ 404.99K$ 404.99K $ 404.99K حجم (24 ساعته) $ 242.06$ 242.06 $ 242.06 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 613.62K$ 613.62K $ 613.62K سرمایه در گردش 26.40M 26.40M 26.40M عرضه کل 40,000,000.0 40,000,000.0 40,000,000.0

ارزش بازار فعلی TITAN برابر است با $ 404.99K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 242.06. عرضه در گردش TITAN برابر است با 26.40M، و عرضه کل آن 40000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 613.62K است.