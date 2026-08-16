قیمت امروز this is not a website

قیمت لحظه‌ ای this is not a website (WEBSITE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 33.30% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WEBSITE به USD برابر با $ 0 برای هر WEBSITE می‌ باشد.

توکن this is not a website در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 257,797 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 938.59M WEBSITE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WEBSITE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WEBSITE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +78.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 74.43K رسیده است.

اطلاعات بازار this is not a website (WEBSITE)

ارزش بازار $ 257.80K$ 257.80K $ 257.80K حجم (24 ساعته) $ 74.43K$ 74.43K $ 74.43K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 257.80K$ 257.80K $ 257.80K سرمایه در گردش 938.59M 938.59M 938.59M عرضه کل 938,594,169.2532657 938,594,169.2532657 938,594,169.2532657

ارزش بازار فعلی this is not a website برابر است با $ 257.80K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 74.43K. عرضه در گردش WEBSITE برابر است با 938.59M، و عرضه کل آن 938594169.2532657 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 257.80K است.