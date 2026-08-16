قیمت امروز The White Wolf

قیمت لحظه‌ ای The White Wolf (WOLF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 20.48% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WOLF به USD برابر با $ 0 برای هر WOLF می‌ باشد.

توکن The White Wolf در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 464,601 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B WOLF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WOLF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WOLF طی یک ساعت گذشته به میزان +0.18% و در هفت روز اخیر به میزان -38.84% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The White Wolf (WOLF)

ارزش بازار $ 464.60K$ 464.60K $ 464.60K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 464.60K$ 464.60K $ 464.60K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی The White Wolf برابر است با $ 464.60K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WOLF برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 464.60K است.