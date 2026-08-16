قیمت امروز The Mountain

قیمت لحظه‌ ای The Mountain (MOUNTAIN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MOUNTAIN به USD برابر با $ 0 برای هر MOUNTAIN می‌ باشد.

توکن The Mountain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,210.12 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 965.41M MOUNTAIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MOUNTAIN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00618145 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MOUNTAIN طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +3.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Mountain (MOUNTAIN)

ارزش بازار $ 10.21K$ 10.21K $ 10.21K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.21K$ 10.21K $ 10.21K سرمایه در گردش 965.41M 965.41M 965.41M عرضه کل 965,412,964.028005 965,412,964.028005 965,412,964.028005

ارزش بازار فعلی The Mountain برابر است با $ 10.21K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MOUNTAIN برابر است با 965.41M، و عرضه کل آن 965412964.028005 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.21K است.